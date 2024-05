„V 44. minutě utkání jsem utkání předčasně ukončil z důvodu inzultace R, ke které došlo násilným vražením do mé osoby,“ uvedl do zápisu o utkání hlavní arbitr Jakub Ladislav. „Toto násilné vražení do mé osoby způsobilo můj pád na HP, a po tomto násilném vražení jsem z důvodu mé psychické indispozice (z důvodu obavy o své zdraví v případném pokračování utkání) nebyl schopen ve výkonu své funkce R pokračovat. Předčasné ukončení utkání jsem provedl písknutím, a poté jsem sdělil oběma kapitánům v přítomnosti obou asistentů důvody svého rozhodnutí. Poté jsem s oběma AR opustil společně HP a prostor hřiště a odebral se do kabin,“ popsal celý incident hlavní rozhodčí zápasu.

Ten ještě uvedl, že celou situaci dobře viděl a proto ihned po zákroku nařídil pokutový kop. K němu už ale nedošlo.

VIDEO, FOTO: Poděbradské derby vítěze nemělo, nenávistné emoce šly stranou

Oba tábory se pak ve svých názorech pochopitelně trochu rozcházejí. „Získali jsme výhodu autového vhazování, které jsme rychle rozehráli. Náš hráč šel sám na bránu a byl faulován. Rozhodčí odpískal pokutový kop a následně hostující hráč strčil do rozhodčího. Sudí utkání hned ukončil,“ popsal celou situaci vedoucí mužstva Ostré Josef Červinka. „Až do té doby se nic závažného nestalo, na obou stranách mohli dostat hráči po žluté kartě, ale jinak nic. Jsem z toho úplně hotový. Je to pro nás po Plaňanech další velká nepříjemnost,“ podotkl Červinka.

Na klub z Ostré to tak vrhá temný stín po nedávném zápase s Plaňany, kdy hosté dostali dvě červené karty a hostující trenér Petr Šafránek se pak ostře a podle krajského svazu hodně za hranou opřel do rozhodčího. Za to se mu pak musel v médiích omluvit, ze strany sudího mu hrozila žaloba.

Tragický úvod Lysé, ta inkasovala tři góly za pouhých dvacet minut

Zástupce velimské strany trenér Jiří Ptáček se vyhnul vyjádření o inkriminovaném momentu. „Zápas jsme začali aktivně a vytvořili si několik dobrých momentů po rychlých přechodech po stranách. Po jednom z nich jsme šli i do vedení. To ale netrvalo dlouho a domácí po naší chybné rozehrávce ve středu hřiště se štěstím vyrovnali. Chvíli na to jsme opět vstřelili gól po centru ze strany, ten ale nebyl pro údajný ofsajd uznán. Na druhé straně šli domácí do brejku, který zakončili střelou, kterou nejprve náš brankář zlikvidoval a poté byl na nás odpískan pokutový kop. K tomu, co následovalo potom, respektive i co tomu předcházelo, se nebudu vyjadřovat,“ podotkl velimský kouč.