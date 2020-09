Kosoř – Lysá 2:1

„Tento zápas jsme rozhodně prohrát neměli,“ zalitoval hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec, který šel na hřiště po hodině hry. „Na začátku jsme ustáli několik šancí soupeře a také pokutový kop. Potom jsme sice dostali zbytečný gól po standardní situaci, ale do poločasu se nám povedlo z brejku vyrovnat,“ hodnotil první poločas lyský kormidelník. „Ve druhém poločase už domácí neměli vůbec nic. My jsme byli aktivnější, ale nevyřešili jsme situace ve finální fázi. Po hloupé a zbytečné penaltě jsme dostali druhý gól. Po této brance jsme měli dvě dobré příležitosti na vyrovnání, to se nám ale nepodařilo,“ uvedl po zápase Brabec. „V prvních dvou zápasech nové sezony jsme měli štěstí, teď tomu bylo naopak,“ dodal lyský trenér Matěj Brabec.

Branky: 24. Nehoda, 75. Kratochvíl (z PK) – 40. T. Kříž. Rozhodčí: Holakovská. ŽK: 1:1. Diváci: 200. Poločas: 1:1.

Slovan Lysá: Rathouský – Pokorný, L. Novák, Müller, Horák (61. Brabec) – O. Veselý, D. Novák, Růžička, T. Veselý, T. Kříž – Hanke.

(kub)