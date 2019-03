Poděbrady – Sobotní derby krajského přeboru se odehrálo na půdě Poděbrad. Bohemia zde uvítala fotbalový tým z Poříčan. První poločas otevřeli domácí brankou Šusty. Hosté ale dokázali za několik minut odpovědět. V druhé půli se nic nezměnilo, i když hosté více tlačili. Utkání rozhodl penaltový rozstřel, kde zazářil Václavík, který lapil tři pokutové kopy a rozhodl o výhře Bohemie.

Utkání bylo vyrovnané a to hlavně v první půli. „Měli jsme tam určité šance, které jsme ale neproměnili. Bohužel jsme nehráli hru, kterou jsme chtěli. To znamená, kombinovat. Soupeř nám to moc neumožňoval,“ řekl po prvním zápase jarní sezony trenér Bohemie Ladislav Bobek. „Prohráli jsme v soubojích jak silových, tak výškových, ale i běžeckých a rychlostních. Můžeme děkovat gólmanovi Václavíkovi, že v hracím čase zachránil remízu. Pak vychytal tři penalty,“ doplnil Bobek.