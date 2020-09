Jíkev – Ostrá 1:1, na penalty 4:2

Narazila na sebe dvě mužstva s různým věkovým průměrem. Dravé mládí z Ostré a zkušení matadoři z domácích řad. „První poločas byl celkově běhavější. Z naší strany mu nechyběla kombinace ve středu pole. Soupeř naopak využíval svých mladých hrotů. Po penaltě jsme se ujali vedení a v klidu si došli do poločasové přestávky,“ uvedl předseda Jíkve Jan Lebduška.

„Po změně stran nás chvílemi soupeř zatlačil a podařilo se mu i po sérii standardek vyrovnat. Pak se hrál zápas se šancemi na obou stranách. Oba týmy trefily břevno. Na konci při nás stálo štěstí, když soupeř sice z blízkosti skóroval, ale z ofsajdu. Zachytal nám gólman, což se projevilo i při penaltovém rozstřelu. S dvěma body jsme spokojeni,“ shrnul Lebduška.

Minule byl trenér Ostré spokojený, teď to bylo naopak. „V prvním poločase jsme se snažili tvořit hru, ale vlastní poplašeností jsme zbytečně ztráceli míče nebo jsme už trochu tradičně centrovali za branku. Když už jsme se dostali do šance, doslova jsme ji zahodili. Obdržený gól je pro mě opět věc zcela nepochopitelná. Náš rohový kop končí úplně jasnou penaltou v našem vápně,“ komentoval mač trenér Ostré Lukáš Dejl.

„Hned z kraje druhé půle jsme si opět vypracovali slibné příležitosti, které jsme trestuhodně zahodili. Následně se nám podařilo Kluzáčkem vyrovnat. Ale místo abychom soupeře dorazili, začali jsme se po dobrém střídání soupeře ještě od 75. minuty strachovat o výsledek. Několikrát nás zachránil Volejník. V poslední minutě nám nebyl uznán regulérní gól, ale na to vůbec nechci brát ohled. V utkání jsme měli dost času i šancí na to, abychom ho dávno rozhodli ve svůj prospěch,“ řekl Dejl. „Ale pro mě je to, se vší úctou k velmi dobře hrajícímu soupeři, málo. Rád bych také ocenil a pochválil výkon mladé trojice rozhodčích, která se za celý zápas dopustila snad pouze dvou pochybení. Jinak byl jejich výkon zcela korektní a za to jim patří dík,“ dodal trenér Ostré.

Branky: 15. Klimpl (z PK) – 61. M. Kluzáček. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Jeník. Diváci: 80. Poločas: 1:0.

Jíkev: Pařízek – Kyli, Macek (60. Zejmon), Klimpl, Poláček – Fichtner, Bialek, Šittich (94. Tomášek), Balcar (75. Másílko) – Miko, Veselý.

Ostrá: Volejník – Štejnar, Vojtěch, M. Kluzáček (87. Wolf), Hradecký – Chramosta, Bílek (90. Kukla), Dejl, Manhart (28. Šedina) – Dozorec, Zápotocký (77. Ghanem).

Markéta Stiborová