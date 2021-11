Semice – M. Králové 1:1

„Začali jsme poměrně dobře. Měli jsme tam dvě slibné příležitosti, ale bohužel to nedopadlo. Pak měl i Městec velkou šanci v prvním poločase. Celá půle se ale hrála od vápna k vápnu. Čekal jsem, že ve druhé části zápasu vyhraje ten, kdo dá gól. My si ale dali branku vlastní. Naštěstí jsme vzápětí aspoň vyrovnali z trestňáku. Potom jsme to chtěli strhnout, ale málem z toho vytěžil soupeř. Po shrnutí utkání jsem s bodem z tohoto zápasu spokojený a je zasloužený,“ popsal zásadní momenty utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

„Ukázali jsme sílu a charakter našeho mužstva. Z nejrůznějších příčin jsme odjeli k utkání v jedenácti lidech. Proti minulému týdnu bez pěti hráčů základní sestavy,“ přiblížil trable v královéměstecké sestavě zadák Michal Poděbradský. „Od začátku utkání jsme stavěli na poctivé obraně s čekáním na brejk. Vytvořili jsme si několik příležitostí, ovšem největší měl soupeř. Koštířovo zakončení vytěsnil Hampl. Do vedení nás mohl poslat Míča, který brankářem vyražený míč poslal nad domácí branku. Nakonec nám pomohl vlastní gól domácích. Po sporném rozhodnutí srovnal soupeř z trestného kopu. Za daných okolností bod bereme, před naším mužstvem smekám,“ byl spokojený s výkonem jeden z hostujících trenérů Michal Poděbradský.

Branky: 76. Rychtařík – 73. vlastní Kudrna. Poločas: 0:0.