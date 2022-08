„Adaptační proces na novou soutěž se nám vymkl kontrole a nezačal podle našich představ. O to víc mrzí, že je to soutěž nižší,“ načal hodnocení prvního zápasu nové sezony poděbradský zadák Jiří Voříšek. „Neprali jsme se ani tak se soupeřem, jako sami se sebou. To vše se odrazilo v pro nás v naprosto hororovém výsledku, který by před samotným zápasem těžko vymyslel i samotný Hitchcock. Pozitivem zůstává fakt, ze mančaft si toho je vědom a bude chtít reflektovat tento neúspěch příští neděli v Lysé. Doma prohrávat rozhodně nechceme,“ řekl rázně obránce Bohemie.

FOTO: Lysá otočila dvěma góly ze dvou střel soubojový duel v Luštěnicích

„Nám se povedl úspěšný vstup do mistrovského kolotoče. Na půdě ještě na jaře přeborové Bohemie i bez Dalekoreje a Jelínka jsme předvedli velmi kvalitní výkon,“ pochvaloval si sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Již v první minutě měli domácí velkou šanci, když uklouzli dva naši hráči, ale míč v síti neskončil. Poté jsme již ovládli zápas my, dostali soupeře pod tlak a pod taktovkou skvělého Brabce si vytvářeli šance. Přesto změna skóre přišla až ve 26. minutě, kdy Brabec obešel i brankaře. První poločas přinesl velmi zajímavou podívanou. Začátek druhé části rozhodl o výsledku, kdy dvěma góly Brabec završil nejen hattrick, ale poslal Union do vedení o tři branky. Po těchto gólech již kvalita hry poněkud opadla. Kontrolovali jsme hru, přidali ještě jednu branku, kdy po přihrávce Brabce zakončoval Kovalov. Šance měly i Poděbrady, proměnily jednu a to v 88. minutě penaltu,“ popsal zápas sekretář Čelákovic. „První utkání tedy vyšlo, ale zbývá ještě dvacet devět kol a když prohlédnete výsledky úvodního kola, tak nás čeká ještě řada zápasů a vyhrát chce každý,“ dodal Milan Šikl.

Branky: 86. Peterka (z PK) – 28., 51. a 54. Brabec, 57. Kovalov. Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Voříšek, Suchánek, Kubánek, Martínek, Hněvsa, Peterka (87. Křivský), Hoznauer, Novák, Havránek, Králík.

Union Čelákovice: Schlosser – Mašek (86. Nesládek), Kredba, Vacek, Filip, Kolovecký, Skuhravý (83. Štrobl), Kovalov (78. Janák), Brabec, Pánek (89. Konečný), Arazim.