Semice – Sadská 1:4

„Poslední zápasy se trápíme. Nehrajeme v optimální formě a moc nám to nejde. V derby nám chyběli hráči z obrany a bylo to znát. Měli jsme na to nějaké body uhrát, ale spálili jsme spoustu šancí. Velkými chybami jsme Sadské nabídli to jejich vítězství. Samozřejmě, že oni bojovali a my si tentokrát vyhrát nezasloužili,“ přiznal vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

„Hned na úvod bych řekl, že se nám uzdravil gólman Jakub Šaroch přezdívaný díra (smích) a hodně nás podržel,“ smál se po zápase sadský útočník Tomáš Plot. „První velkou šanci měli domácí, ale neproměnili, my jsme se dostali do vedení po standardní situaci. Domácí vyrovnali také po standardní situaci a poločas byl nerozhodný. Nám se povedlo dát rychlý gól a pak nás vyloučení dostalo docela pod tlak. Semice šance měly, ale nedařilo se jim v koncovce. Nám se povedlo dát třetí branku a bylo téměř po zápase. Ještě v devadesáté minutě jsem dal na čtyři jedna a jsem rád, že jsme proti neporaženým Semicím zvítězili. Bojovnost, taktika a někteří uzdravení hráči – to všechno nám přineslo tři body,“ radoval se autor čtvrté branky hostujícího mužstva.

Branky: 31. Bříza – 48. a 79. Jech, 23. Vlasák, 90. Plot. ČK: 64. Šátek (Sadská). Poločas: 1:1.