Dvanáct vítězství v řadě, celkem třináct z patnácti utkání. Budete asi maximálně spokojený, je to tak?

Samozřejmě ano. Byla to výborná podzimní část sezony. Pro mě osobně první trenérská v životě. Převzal jsem tým před začátkem letní přípravy, a to s velkým respektem a očekáváním co a jak bude, respektive nebude fungovat. Výsledkem je první místo po podzimní části sezony, tak nám to tedy asi funguje. Ale vážně, tým šlape výborně, a to včetně našeho vedení, které nám připravuje skvělé podmínky pro přípravu na mistrovská utkání. Tímto jim chci moc poděkovat.

Už v letní přípravě jste předváděli hodně útočný fotbal, dávali jste spousty branek. Jak je možné, že jste v prvních třech kolech dvakrát prohráli?

Toto je moje vina. Špatně jsem zvolil soupeře, které jsme měli v letní přípravě. Pozor - nechci nikoho urazit, nebo snižovat jejich kvalitu, ale nikdo, kromě Českého Brodu A nás vlastně nedokázal prověřit. Tudíž jsme přijeli do Mnichova Hradiště jako „mistři světa“ a realita byla úplně jiná. Výsledek 5:2 vypovídal za vše. Prohra 2:0 ve třetím kole na hřišti Spartaku Průhonice byla také zasloužená. Spartak byl na zápas daleko více nabuzen, hrál dravě a šel si pro zasloužené tři body. My jsme si tam opět přijeli zahrát fotbálek a soupeř nás vyškolil na plné čáře. Výsledek dva nula byl tehdy ještě dost milosrdný vzhledem k naší předvedené hře.

Pak jste ale nastartovali neuvěřitelnou šňůru dvanácti vítězných utkání v řadě. Čekal jste něco takového po třech kolech?

Určitě nečekal, byl jsem dost rozčarovaný z našeho vstupu do sezony. V hlavě jsem měl i myšlenky, že to asi nepůjde, abych vedl takový tým jako je SK Sokoleč. Následně nás ale nakoply dvě vysoké výhry se soupeři z Čelákovic a Jesenice.

Nastříleli jste úctyhodných sedmdesát osm gólů, ofenzivní fotbal musel vaše fanoušky bavit…

To je tedy asi otázka spíše na naše fanoušky. Ale pocitově vnímám, že se naši fanoušci při zápasech bavili. Musím jim moc poděkovat za jejich podporu. Ti nejvěrnější nevynechali jediné naše utkání a zajíždí s námi i na vzdálená hřiště soupeře. Moc si toho vážím a ještě jednou tímto chci poděkovat za jejich podporu mého týmu.

Už přípravné zápasy ukázaly, že síla týmu bude velká, že máte široký kádr a máte z čeho vybírat. Neměl jste někdy zamotanou hlavu, koho postavit a koho nechat sedět na lavičce náhradníků?

Souhlasím. Podařilo se nám poskládat tým plný osobností a někdy je to opravdu složité vybrat pouze jedenáct bojovníků, kteří dostanou důvěru do základní sestavy. Na některé utkání jsem měl k dispozici i šest náhradníku na střídačce. Ovšem byla i utkání, kdy jsem byl moc rád, že jsem mohl sáhnou do naší rezervy a požádat hráče B týmu, aby nám jeli pomoci. V Sokolči funguje perfektně propojení A týmu s béčkem. Děkuji i za toto.

Co říkáte na fakt, že spousta utkání v podzimní části sezony skončila dvouciferným výsledkem?

Asi to nasvědčuje i určité nevyrovnanosti soutěže. Některé týmy jsme dokázali po dvaceti minutách „rozebrat“, že na utkání již rezignovaly a odpor dále nekladly. Vždy se snažím hráče v kabině nabudit, ať na nic nečekáme a soupeři nadělíme, co si zaslouží. Z toho se podařilo někdy vytěžit i vysoký brankový rozdíl.

Hned čtyři hráči (Ramšák, Křivánek, Javorek, Snop) jsou v první desítce nejlepších střelců celé soutěže. Další skvělá vizitka…

Je to tak, opět uznávám, že máme v týmu spousty nadstandardních hráčů, kteří dokáží rozhodnout utkání. Ramšák s Křivánkem jsou pořád ještě „mladé pušky“ a Javorek se Snopem jsou velmi zkušení harcovníci. Obzvlášť musím smeknout před Tomášem Javorkem! To, v jaké formě se udržuje a jak kvalitní výkony podával za celou podzimní část sezony, zaslouží uznání. Je to obrovský bojovník a dnes již hrající ikona středočeského fotbalu na této úrovni.

Jste na první příčce tabulky. Bude vaším hlavním jarním cílem postup do krajského přeboru?

Přezimujeme sice na první příčce tabulky, ale ještě nás čeká spousty práce, abychom mohli přemýšlet o postupu do krajského přeboru. Naším hlavním jarním cílem je zdraví všech našich hráčů, jejich rodin a všech příznivců SK Sokoleč.