„Tentokrát bude hodnocení veselejší. I když jediný gól jsme dali z penalty,“ uvedl dobře naložený trenér poděbradské Bohemie Tomáš Staněk. „Ve druhém poločase jsme měli tři stoprocentní gólové situace, kdy jsme stáli sami před gólmanem, ale ten nás vychytal. Byl to těžký a nervózní zápas, ale my jsme podali dobrý výkon, hlavně do defenzivy. Škoda toho, že jsme nepřidali druhý gól, aby to bylo klidnější,“ dodal Staněk.

Jeho slova podtrhl i stoper hostujícího celku Tomáš Kubánek. „Hlavně bych chtěl zdůraznit, že i domácí se snažili hrát fotbal od první do poslední minuty. Myslím si, že to bylo pěkné utkání a muselo se i líbit. Oba týmy si zahrály fotbal,“ chválil svůj tým i soupeře Kubánek.

Branka: 21. Herzán (z PK). Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek, Hněvsa, Novák, Herzán (90. Suchánek), Havránek, Soukup, Bora.