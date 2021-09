Bohemia – Č. Brod B 4:1

Zápas začal gólově lépe pro hostující borce. Jejich první a nakonec také jedinou branku dal Poděbraďák Roman Herzán hrající za Český Brod. Bohemia ale měla rychlou odpověď. A hned dvojnásobnou. O vyrovnání se postaral Novák, za pouhé tři minuty poslal svůj tým do vedení z penalty Peterka. Po změně stran padly ještě dva góly a oba dal domácí Knobloch.

„Po dvou předchozích porážkách jsme cítili potřebu se vrátit na vítěznou vlnu. To se nakonec bez vážnějších obav vyplnilo. A to i přesto, že šel mladý tým hostů do vedení, do kterého ho poslal paradoxně poděbradský odchovanec Hrzáň (Roman Herzán – pozn. red.). Od něj, ale i celé českobrodské ekipy to však bylo na dlouho dobu takřka vše. O fotbalově zábavné okamžiky jsme se od té doby starali v drtivé většině případů my,“ řekl po zápase poděbradský zadák Jiří Voříšek. „Už během prvního poločasu se nám podařilo skóre otočit na pro nas příznivý vývoj dva jedna. Obraz hry byl ve druhem dějství vcelku obdobný. Naše slibně hrající záložní formace ve spojeni s hladovými útočníky po celou dobu zajišťovala dostatečný počet příležitostí k dalšímu navyšování skóre. To se nakonec zastavilo na čísle čtyři. Jsme rádi za zasloužený bodový zisk. Teď musíme doléčit šrámy a kvalitně odpracovat utkání v Nespekách,“ přidal Voříšek.

„Zápas byl ovlivněný zraněním našich dvou stoperů. V úvodu musel pro zablokovaná záda střídat Kohout, Balík si poškodil zadní stehenní sval, ale poločas ještě dohrál. Díky tomu jsme museli předělat celou obranu,“ uvedl hrající trenér hostů Jindřich Stejskal. „Přestože jsme šli do vedení, celkově nám první půle nevyšla. Nehráli jsme dobře. Byla to nejhorší první půle za posledních pět zápasů, společně s druhým poločasem v Lysé. O přestávce proběhlo další nucené střídání. Po změně stran přišlo z naší strany mírné zlepšení, domácí nám přesto vstřelili třetí gól. My následně měli dobrou šanci, kdy Hoznauer připravil pozici pro Ravizzu, ten však kontaktní gól nevstřelil. Pak jsme inkasovali čtvrtý gól. Poděbrady byly jasně lepší a vyhrály zaslouženě,“ přiznal Stejskal.

Branky: 22. Novák, 25. Peterka (z PK), 59. a 75. Knobloch – 19. Herzán. Poločas: 2:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek (83. Soukup), Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek (72. Orestis), Hněvsa (80. Suchánek), Peterka, Novák (87. Havránek), Vobořil, Bora (87. Volráb).