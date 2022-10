„Utkání na těžkém terénu pro nás začalo dobře. Po levé straně utekl Kovalov, ale na zakončení již nedosáhl. Dále po přihrávce Pánka pálil Haloun a brankař vyrážel. Po dvaceti minutách převzali iniciativu domácí, ale chyběla přesná muška. Až ve 35. minutě našel domácí hráč na hranici pokutového území Cruze a ten umístěnou střelou překonal Schlossera. Radost domácích trvala jen dvě minuty. Od poloviny hřiště svedl Haloun běžecký souboj s Prágrem a když se před něho dostal, tak byl stažen za dres, což znamenalo penaltu, a tu s jistotou proměnil Jelínek. V závěru poločasu ještě převzal míč Kovalov na pravé straně a střelou na zadní tyč nás poslal do vedení,“ popsal důležité momenty prvního poločasu sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Druhý poločas otevřela naše vyložená šance, kdy Kovalov sám před brankařem místo zakončení ještě zbytečně nahrával. Běžela 55. minuta, kdy po narážečce se dostal domácí Bláha před Schlossera a srovnal. Dále jsme měli několik dobře rozehraných akcí, kterým chybělo přesné zakončení. Až v 76. minutě, kdy Pánek vysunul po pravé straně Kovalova, následovala přízemní přihrávka do šestnáctky k Filipovi, ten se protlačil mezi dvěma domácími obránci a vrátil nám vedení. Domácím docházely síly, my jsme kontrolovali vedení a uhráli to, co potřebovali - tři body. Bylo to již třetí vítězství na cizím hřišti,“ těšilo Milana Šikla.

Okresní derby rozsekla jediná branka. Tu dal lyský Novák. Ale do vlastní sítě

Branky: 35. Cruz, 54. Bláha – 37. Jelínek (z PK), 43. Kovalov, 78. Filip. Poločas: 1:2.

Čelákovice: Schlosser – Mašek, Jelínek, Braniš, Filip (89. Konečný), Kolovecký, Skuhravý, Haloun (90. Bílek), Pánek, Brabec (73. Štrobl), Kovalov.