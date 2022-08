„Trenér si musel poradit s absencí čtyř hráčů ze základu a na našem herním projevu byla absence znát,“ přiznal sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Již v úvodu měl šanci hostující Hanke, ale nemířil přesně. V dalším průběhu utkání se hrálo po většinou mezi šestnáctkami, my jsme měli míč častěji na kopačkách, ale propadali ve finální fázi. Hosté spíše hrozili z brejkových akcí, ale ani oni neměli srovnaná mířidla. Začátek druhé části vyzněl pro hosty. V 55. minutě se nám nepodařilo odehrát míč do bezpečí a tak jej získal na hranici šestnáctky Schneiberg a pohotovou střelou k tyči překonal Schlossera. Ve zbývajícím čase jsme se snažili ztéci branku Rathouského, ale to nám nebylo souzeno. Naopak jsme mohli inkasovat, když hráči Lysé ve dvou případech šli zcela sami na Schlossera, ale nepřekonali jej. V závěru nastavení jsme získali výhodu trestného kopu ze šestnácti metrů., ale Skuhravý jen vyprášil Rathouskému rukavice. Příště se musíme polepšit,“ uvedl Šikl.

Slovan Poděbrady selhal v koncovce, vysvobodil ho gól Říhy

„Bylo znát, ze se týmy navzájem dobře znají, takže to bylo takové opatrné s málo šancemi na obou stranách. Hlavně v první půli,“ uvedl po derby hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec. „Soupeř byl víc na míči a aktivnější, my naopak zkoušeli rychlé brejky, ale chyběl nám větší klid. Hra se více otevřela po našem gólu, soupeř nás zatlačil, ale my naopak mohli rozhodnout ze tří jasných šancí, které jsme fatálně zahodili a strachovali se o výsledek do poslední minuty,“ hodnotil utkání lyský trenér.

Branka: 55. Schneiberg. Poločas: 0:0.

Union Čelákovice: Schlosser – Bílek, Kredba, Kolovecký, Filip (79. Skalický), Skuhravý, Kovalov (82. Janák), Brabec (83. Haloun), Pánek, Konečný (63. Koch), Arazim (63. Štrobl).

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž (82. Brabec), Müller, Švorba, Schneiberg, Veselý, Pokorný (63. Choura), L. Novák, Vránek, Hanke, T. Kříž (76. Machka).