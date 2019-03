Čelákovice – Kunice 2:1

„K zápasu není moc co říci. Byli jsme horší úplně ve všem. Ještě to tedy byl zápas v přípravě, ale to nemění nic na tom, že na naší hře se mi nelíbilo nic. Doufám, že se vzpamatujeme a první mistrovské utkání bude už něco jiného. Musíme chtít hrát a vyhrát,“ řekl po posledním přípravném utkání trenér čelákovického Unionu Radek Skuhravý. „S Kunicemi jsme nebyli schopni si ani nahrát dobrý balon. Bylo to prostě a jednoznačně z naší strany strašné. Teď už se ale soustředíme na další utkání, které musí být o hodně lepší. Jak fotbalově, tak výsledkově,“ doplnil čelákovický kouč Skuhravý.

Branka Čelákovic: Pavel Bařina. Poločas: 1:1.

Union Čelákovice: Petr Bařina – Kolovecký, P. Homola, Bílek, Vacek – Szabo, Pavel Bařina, Matějka, Sabol – Kadeřábek, Pánek, střídali: Schlosser, Filip, Veselý.

(sti)