M. Hradiště – Čelákovice 2:3

„Už v patnácté minutě jsme dali první branku, dobře jsme začali. Pak ale přišlo trošku uspokojení a hráli jsme moc profesorsky. Domácí po standardce vyrovnali, ale my jsme si ještě do poločasu vzali vedení zpět,“ uvedl Milan Šikl, sekretář čelákovického Unionu. „Ve druhém poločase domácí přitlačili, ale nám se podařilo vstřelit třetí branku. Domácí opět po standardce snížili, ale v závěru jsme to umlátili. Spíš to bylo bojovné utkání než technické a tři body jsme si zasloužili,“ dodal Šikl.

Branky: 41. Jíra, 77. Svoboda – 14. a 43. Pánek, 72. Kadeřábek. Rozhodčí: Hurych. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Poločas: 1:2.

Union Čelákovice: Petr Bařina – Matějka, J. Homola, P. Homola, Vacek – Pikous (79. L. Vlček), Pavel Bařina – Kolovecký, Pánek, Kadeřábek (83. Bílek) – Náhlovský (57. Filip).

(kub)