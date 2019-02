Praha – Start do zápasové přípravy se fotbalistům Unionu Čelákovice (I.A třída) povedlo na jedničku. Zvítězit dokázali nad pražskou Libuší.

Čelákovice – Libuš 4:2

„V prvním poločase jsme byli lepší, techničtější, soupeř hlavně bránil a my jsme měli těžké se do nich dostat. Dvakrát jsme vedli, Libuš dvakrát srovnala. Pak jim ale docházely síly a už nedokázali vzdorovat. Poslední gól jsme dali z penalty,“ popsal utkání sekretář Unionu Milan Šikl. „Byl to klasický úvodní zápas v přípravě,“ dodal sekretář.

Branky Unionu: Szabo, Vacek, P. Pánek, Sabol (z PK). Poločas: 1:1. Union Čelákovice: Schlosser – Kolovecký, Pavel Bařina, Bílek, Vacek – Szabo, Matějka, Sabol – P. Pánek, Galovič, Veselý. (kub)