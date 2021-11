Čelákovice – Rejšice 8:1

V poločase to ale na takový debakl rozhodně nevypadalo. Domácí vedli nad posledním týmem, který má na kontě pouhý jeden bod, nejtěsnějším rozdílem. Do druhého poločase ale přišel na čelákovické straně jako střídající Haloun a ten se střelecky rozjel. Soupeři nasázel čtyři banány v řadě. A stačila mu na to čtvrthodinka. Hosté se zmohli pouze na čestný úspěch.

„V prvním poločase bylo utkání celkem vyrovnané, i když se soupeř nedostal do žádné vážnější šance a k pořádnému zakončení. Ale dá se říci, že s námi drželi krok,“ uvedl k prvnímu dějství sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Hosté zcela odešli po třetí brance, pak to bylo jednoznačné a my jsme měli další šance. Mohl z toho být klidně dvouciferný výsledek,“ řekl Šikl.

Střelecký den měl Lukáš Haloun, v rychlém sledu dal čtyři branky. „Bylo to tak, že mu pak kluci ještě přihrávali, aby dal gólů více. Ale už nic netrefil. Na druhou stranu to už měl trochu jednodušší, zápas byl otázkou, kolik gólů dáme. A jsme také rádi, že je konec sezony,“ ulevil si sekretář.

Po čtyřech Halounových trefách měl Union možnost zahrávat pokutový kop. Na něj už ale střelec zápasu nešel a pátý zásah si nepřipsal. „Vacek má penalty předplacené a je v nich celkem jistý,“ pousmál se Milan Šikl.

Ten ještě vyzdvihl výkony posily z Horek Dmytro Kovalova. „Hodně nám pomohl. Naši hru oživil, míč mu nebyl cizí, je rychlý. Byl to pro nás přínos,“ chválil borce čelákovický funkcionář.

Branky: 63., 67., 77. a 78. Haloun, 38. a 89. Pánek, 62. Dalekorej, 87. Vacek (z PK) – 56. Falta. Poločas: 1:0.

Union Čelákovice: Schlosser (46. Janda) – Havlát (71. Filip), Bílek (46. Haloun), Mašek, Vacek, Kolovecký, Kovalov (79. Konečný), Dalekorej, Linka (46. Pitrůn) Pánek, Arazim.