M. Hradiště – Čelákovice 2:1

V oslabené sestavě hostí nechyběl ani trenér Radek Skuhravý, který vydržel na trávníku poločas. Natáhl si sval a v přestávce musel střídat. „V prvním poločase jsme s domácími drželi krok, šance nebyly ani na jedné straně, spíše takové nedotažené náznaky. My jsme dobře kombinovali mezi šestnáctkami, ale chybělo nám finále. Ve druhé půli se projevilo to, že domácí vystřídali pět hráčů a my jsme museli poslat do hry dva dorostence. Úspěšně jsme bránili a dvakrát se vyznamenal Janda. Skóre otevřel Kadeřábek, ale vzápětí jsme inkasovali ze skrumáže. Pak si Kovalov poslal míč do vlastní brány,“ hodnotil utkání sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Náš výkon byl oproti sobotě diametrálně odlišný, ale byli jsme neefektivní,“ přidal Šikl. „Před zápasem jsem mluvil s jedním domácím funkcionářem, který říkal, že dávají góly v závěru. Tak mě o tom přesvědčili,“ trpce se pousmál sekretář Unionu.

Branky: 81. Zajíček, 85. vlastní Kovalov – 80. Kadeřábek. Poločas: 0:0.

Union Čelákovice: Janda – Vacek, Kolovecký, Kovalov, Dalekorej, Kadeřábek, Konečný, Arazim, Haloun (87. Fantík), Štrobl, Skuhravý (46. Skalický).