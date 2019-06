Sadská – U. Janovice 2:0

Poslední zápas se Sadské vydařil. „Utkání se nám povedlo. Za to jsme rádi, třetí místo v téhle soutěži je velký úspěch. Po nepovedeném začátku sezony by nikdo nečekal, že skončíme takhle,“ uvedl hráč Sadské Tomáš Plot. „Utkání bylo náročné pro oba celky. Velké teplo nedalo ani jednomu z týmu moc energie, i když bylo vidět celkem dost šancí z naší strany. K zápasu toho nejde ani moc říci. Jen to, že se dohrál ve zdraví a uhráli jsme tři body, když už je ta rozlučka se sezonou,“ doplnil Plot.

Branky: 16. Plot, 61. Havlík. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Roth. Diváci: 50. Poločas: 1:0.

AFK Sadská: Šaroch – Dejl, Čábelka, Drobný, Lukavec (77. Dvořák), T. Svoboda, Plot, M. Svoboda (67. Záruba), Havlík, Čemus, Janiga.

Markéta Stiborová