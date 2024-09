Uhlířské Janovice – Bohemia Poděbrady 3:2

„Zápas se nám povedl. Věděli jsme, že to bude těžké. Poděbrady jsou sice mladí kluci, ale kombinačně a technicky dobří. Hodně akcí rozjížděli středem, což jsme věděli, ale stále měli někde místo, prvních dvacet minut jsme špatně dostupovali. První poločas jsme dostali gól úplně zbytečně, kdy jsme neuhlídali hráče, jen jsme na něj koukali a on to hezky obstřelil z vápna. Naštěstí netrvalo dlouho a vyrovnali jsme, kdy po centru Kopeckého šel dobře do vápna Kulhánek a skluzem skóroval,“ popsal první poločas domácí trenér Martin Dotlačil. „Druhý poločas jsme zahustili víc střed. Soupeře jsme pustili jen jednou do zakončení, kdy jsme měli štěstí, nedohodl se stoper s brankářem, ale naštěstí pro nás to skončilo těsně vedle. Trochu jsme se oklepali, kdy jsme měli nejdřív stoprocentní šanci, kterou jsme nedali, ale pak skvěle míč zatáhl Veselý, odcentroval a Jarda Kopp nekompromisně zakončil. Bohužel minutu nato jsme dostali gól z trestného kopu na hranici vápna. Asi jsme ještě slavili nebo si to neumím vysvětlit. Poslední slovo jsme měli ale my. Jaroslav Kopp zatáhl míč, vystřelil a naštěstí pro nás stoper tečoval do protipohybu gólmana. Dále jsme měli ještě dvě tutovky, ale bohužel jsme je neproměnili. V závěru utkání soupeř kopal roh, všude možně se tam míč odrážel, naštěstí skončil u gólmana Kmocha. Kluky musím pochválit za týmový výkon a za důležité tři body,“ byl hodně spokojený Dotlačil.

„Prohráli jsme s houževnatým soupeřem. Věděli jsme, že zarputilost a bojovnost bude hlavní zbraň domácích,“ uvedl po utkání hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek. „My jsme od první minuty měli výrazně více ze hry, dostali jsme se do vedení krásnou střelou do šibenice. Poté domácí z ojedinělého útoku vyrovnali. Druhou půli se nám hra trochu rozpadla, v některých situacích jsme příliš spěchali a výsledkem bylo, že se začalo hrát nahoru - dolů. V závěru domácí rozhodli tečovanou střelou,“ přidal Kubánek. „Domácí byli spíše šťastnějším týmem, lepším určitě nebyli, ale fotbal se hraje na góly a domácím gratulujeme. Ačkoliv v závěru utkání plály lehce emoce, musím říct, že zde byli sympatičtí lidé,“ chválil kouč poděbradského celku. „My před sebou máme náročný týden a v něm dvě domácí derby. Těšíme se na ně,“ dodal Tomáš Kubánek.

Branky: 22. Kulhánek, 70. a 85. J. Kopp – 17. Křivský, 71. Herzán. Poločas: 1:1.

Uhlířské Janovice: Kmoch – Barták, Zadražil, Kopecký, Kulhánek, Šusta, Randliszek, Vyhnánek, J. Kopp, Roubíček (65. Veselý), T. Kopp.

Bohemia Poděbrady: Pavliš – Uher (46. Kalina), J. Kubánek, Svoboda, Soukup, Králík (46. Zumas), Havránek, Vokatý, Nykodým (85. Severa), Novák, Křivský (63. Herzán).