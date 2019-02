Poděbrady /FOTOGALERIE/ - Své druhé přípravné utkání odehráli fotbalisté z Poříčan (krajský přebor). Utkali se na umělé trávě v Poděbradech s Uhelnými sklady Praha. V oslabené sestavě Poříčany slehly 3:10, z čehož nebyli nadšeni ani poříčanští hráči ani trenér. Další zápas odehrají 9. února s Neratovicemi.

Poříčany – Uh. sklady 3:10



„Zápas se mi hodnotí špatně, bohužel. Do utkání nás bylo pouze dvanáct, což je smutné a mrzí mě to. V prvním poločase jsme ještě tak nějak drželi tempo zápasu, ale druhou půli nemá vůbec cenu nějak hodnotit. Soupeř nás jednoznačně přejel a zaslouženě zvítězil 3:10,“ uznal smutně trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.

„Klukům, co na utkání byli, nemůžu ani nic říci, jelikož jsem rád, že odehráli v jedenácti celý zápas. Takhle to dál nejde, to víme všichni a musíme proto udělat nějaká opatření v týdnu,“ dodal Šmejkal.

Branky Poříčan: Janda, Gajdasz, Červený. Poločas: 1:3.

Poříčany: Kaše – Holler, Zdeňka, Šmejkal (45. Novák), Musil – Gajdasz, Šmidrkal, Puk, Janda – Červený, Nádeníček. (sti)