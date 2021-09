Průhonice – Sokoleč 2:0

„V Průhonicích na nás čekal výborně připravený soupeř, který nás předčil ve všech fázích hry,“ nevymlouval se trenér sokolečského mužstva Jan Hlavatý. „Hlavně jeho nasazení a bojovnost v osobních soubojích bylo to, co rozhodlo. Nám tentokrát nevyšlo vůbec nic z toho, co jsme si řekli v kabině. Domácí zcela zaslouženě pobrali tři body a my můžeme být rádi, že zápas zůstal pouze na výsledku dva nula,“ podotkl kouč poražených.

Branky: 25. Bureš, 67. Dombi. Poločas: 1:0.

SK Sokoleč: Jirák – Snop, R. Hruška, Fink (63. Nágl), Skokan, Kozel, Javorek (73. Provazník), Ramšák, T. Svoboda, L. Hruška, Trumpus (78. P. Němec).