N. Strašecí – Bohemia 1:1, na penalty 4:2

Do utkání šla Bohemia s cílem co nejdříve utkání rozhodnout. Opak byl ale pravdou. „Hra z naší strany byla málo odvážná. I přesto jsme si vypracovali tři slušné příležitosti. Bohužel ani jedna neskončila v brance domácích. Až těsně před koncem poločasu udělali domácí chybu v rozehrávce a Křelina chybu potrestal brankou,“ popsal hostující hráč Jan Bobek. „Druhý poločas jsme hrubou chybu udělali my, kdy se špatně dohodl gólman Václavík s Radkem Hruškou, a byl z toho kuriózní vlastní gól. Pak byl výkon hráčů ospalý. Měli jsme sice více ze hry, ale příležitostí po málu. Na penalty měli více štěstí domácí,“ dodal Bobek.



Branky: 54. vlastní R. Hruška – 39. Křelina. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Trumpus. Diváci: 80. Poločas: 0:1.

Boh. Poděbrady: Václavík – Hněvsa, R. Hruška, L. Hruška, Herčík – Nepovím (50. Voříšek), Javorek, Bora, Sirový (85. Suchánek), Kubánek (74. Šusta) – Křelina (62. Novák).

Markéta Stiborová