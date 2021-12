Určitě spokojeni nejsme. Náš cíl byl skončit do první trojky. U mě spokojenost rozhodně nepanuje.

A co herní stránka? Tady panuje spokojenost?

Ono je to provázané s našimi výsledky. Herní stránka také nebyla až tak dobrá. V minulosti jsme byli kompaktnější, dostávali jsme méně branek.

Útočník Lukáš Jiráň nejprve ohlásil konec kariéry, nakonec odehrál většinu zápasů. Byl pro vás opravdu tak důležitý?

Hlavně hrál stále zraněný, ani jednou nebyl stoprocentně fit. Vlastně celou sezonu netrénoval, byl pracovně zaneprázdněný a zraněný, nebyl to on, jako minulou sezonu. I tak nám ale hrozně pomohl, bez něj bychom nebyli tam, kde jsme. Byl pro tým velký přínos, v ofenzivě to je pro nás velmi důležitý opěrný bod.

Na druhou stranu jste téměř neměli možnost využít služeb exligisty Lukáše Magery. Jak jste se s tím vyrovnávali?

Zpočátku jsme netlačili na to, abychom měli Jiráně. Měli jsme Mageru, který dokáže míče rozdat, podrží balony, hraje jinak. Chtěli jsme změnit způsob hry a herní projev. Jenže Lukáš Magera se zranil, měl problémy s kolenem a nehrál. Museli jsme jednat.

O co nebo o koho jste se mohli opřít ve chvílích, kdy se vám třeba nedařilo?

Byla to dobrá středová osa. Nahoru s výkony šel stoper Štěpánek, vedle něj hrál dobře Borovička, oba se výborně doplňovali. Ve středu zálohy se rozehrál Bernard a pochvalu zaslouží i Jarda Havrda, který je pro náš tým stále velký přínos. Jarda určitě zaznamenal nejvíce předfinálních přihrávek, v útočné fázi je hodně vidět a velice dobře drží míč.

Kdo byl hlavním tahounem mužstva?

Zdá se mi, že právě Štěpánek s Bernardem. Hlavně na konci sezony. O výše jmenované hráče jsme se mohli opřít, hráli dobře. A na konci sezony se rozehrál i Šulc, který dával góly, dostal v zápasech více prostoru.

Které bodové ztráty a proč nejvíce litujete?

Určitě všech těch, u kterých jsem nebyl kvůli pracovnímu vytížení na lavičce. Po jasném vítězství v úvodním kole jsme usnuli na vavřínech a vůbec se nám nepovedl druhý zápas v Zárybech. To pro nás byla velká ztráta.

Jak už jste sám zmínil, v některých utkáních jste na lavičce chyběl a tým bez vás nebyl schopen zvítězit a většinou prohrál. Jak je to možné?

Nebyl jsem čtyřikrát. Jednou mužstvo remizovalo s Hlízovem, ostatní tři zápasy prohrálo. Navíc kluci dostali v těchto zápasech třináct gólů, se mnou na lavičce v jedenácti utkáních jen čtrnáct branek. To také mluví za vše. Pro mě je to zklamání, já jsem čekal, že si to už dokáže tým sám regulovat. Ale není to tak.

Dozná váš kádr v dlouhé zimní pauze výrazných změn? Potřebujete posílit mužstvo?

Určitě ano. Na konci sezony jsme hráli vlastně už v jedenácti lidech, bez náhradníků, museli pomoci hráči z béčka. Předseda Lovětínský s Honzou Sekerou chystají příchody několika hráčů. Chceme do přípravy přivést třeba devět hráčů, ze kterých si pak vyberu tři nebo čtyři. Chceme zkvalitnit sestavu a také tréninkový proces. V celé podzimní sezoně jsme měli hroznou docházku stalo se jen výjimečně, že jsem měl dvanáct hráčů na tréninku. A to se také odrazilo na tom, že jsme nebyli tak úspěšní. Chceme vytvořit konkurenci v týmu.

Jaké budou tedy vaše cíle pro jaro?

Já mám dva. Tím prvním je to, že chci vytvořit konkurenční prostředí tak, abychom byli mužstvem jako před koronavirovou pauzou. Aby se nás okolní týmy bály, předtím s námi nechtěly hrát. Být strašákem pro Hlízov i pro Sokoleč, i když ambice na postup nemáme. Chceme se prostě dostat zpátky. Druhým je to, že když pracovně odjedu, aby tým podával výkony jako se mnou na lavičce. Máme v týmu dost zkušených hráčů a ti ty zápasy, kdy jsem chyběl, zpackali. Nedokázali regulovat mladé hráče. Takže chci, aby mužstvo tahalo i beze mě.