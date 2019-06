Český Brod B – Semice 0:2

Pro semické fotbalisty je to první jarní výhra za tři body. Dva body získali po vyhraných penaltách nad Dolním Bousovem a to je všechno.

V Brodě však zahráli hosté dobře. „V úvodu měli domácí nějaké šance, ale pak jsme se do nich dostávali my. A zaslouženě jsme vyhráli. Naše výhra měla být vyšší, ale dvakrát jsme nastřelil tyč a jednou břevno,“ hodnotil utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Aspoň na závěr sezony to přišlo. To je naše jediné vítězství za tři body,“ pousmál se trpce Čepelka. „Jsme rádi, že je celá sezona na konci,“ dodal vedoucí týmu.

Branky: 27. Hylmar, 44. Jareš. Rozhodčí: Jarolímek. ŽK: 3:1. ČK: 43. Šťastný, 76. Kohout (oba Český Brod). Diváci: 40. Poločas: 0:2.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Kůrka, Bříza, Novák, Kavka (58. Langer) – Hylmar (83. D. Houška), Machala, Švarc, Šimek – Jareš, Vavřík.