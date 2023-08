Zajímavý zápas nabídl osm gólů, diváci si přišli na své. Zápas dvou poražených týmů z prvního kola krajské I.A třídy nakonec vyhrála přesvědčivým výsledkem Bohemia Poděbrady, která zdolala na svém trávníku čáslavskou rezervu. Hosté dvakrát vedli, ale po jejich druhém gólu Bohemia hned vyrovnala a vzápětí přidala dva zásahy. To hosty zlomilo a ke konci ještě dvakrát inkasovali.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Čáslav B 6:2

„Zápasy s čáslavskou juniorkou jsou pravidelným příslibem fotbalové podívané a divokých výsledků. A tento zápas nebyl výjimkou, přestože to tak ještě v šedesáté minutě nevypadalo. Kéž bychom věděli, co se stalo, ale začalo nám to tam z ničeho nic padat a lepilo nám to. V rychlém sledu jsme totiž pětkrát kontrovali a hned vzápětí bylo zápase,“ hodnotil utkání poděbradský obránce Jiří Voříšek.

„Co na to říct. Jedna nula vedeme, dva jedna vedeme a nakonec prohrajeme takhle vysoko. Stačilo ale v podstatě za stavu dva jedna těch třicet minut zavřít, hru rozkouskovat a odvézt třeba bod,“ zamyslel se trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Jenže hrubá chyba na dva dva, potom vyrobíme zbytečnou penaltu na dva tři a ještě dostaneme laciný gól z přímáku, který byl upřímně zahraný tak, že to snad ani hůř kopnout nešlo, ale i to stačilo. Za stavu čtyři dva už to bylo jedno. Od začátku se to komplikovalo, musel jsem po dvaceti minutách vystřídat stopera a vzadu nemám adekvátní náhradu, takže se nám to trochu rozpadlo. Musel jsem si vypomoci zase třemi dorostenci a dvěma kluky z áčka, lavička zatím nulová. Uvidíme dál,“ konstatoval Junek.

Branky: 33. a 70. Kalina, 64. Vokatý, 66. a 85. Martínek (1. z PK), 90. Křivský – 24. Marek, 63. vlastní Kubánek. Poločas:

Bohemia Poděbrady: Tůma – Uher (65. Zumas), Svoboda, Vokatý, Schulz (81. Voříšek), Kubánek, Martínek, Králík (72. Křivský), Novák (81. Suchánek), Kalina, Havránek.

Čáslav B: Beran – Marek, Špičák (25. Spáčil), Resl, Lebduška, Gonda (75. Para), Fišr, Čuchal, Havelka, Tůma, Hybler (65. Klepal).