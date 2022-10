„První poločas byl skoro vyrovnaný, my jsme byli tak o pět procent lepší. Ve druhém poločase jsme dominovali, hráli jsme po zemi a velice dobře. A to nám stále chybí šest hráčů základní sestavy. Dvě minuty před koncem kopal Mišák penaltu, tu ale neproměnil. Po změně stran jsme byli o hodně lepší ale nedotáhli jsme to do vítězného konce. Je to škoda. Soupeř byl ve druhém dějství asi třikrát před naším brankářem,“ hodnotil utkání poděbradský trenér Libor Pala. „Potěšilo mě, že se přišli podívat všichni naši marodi s berlemi,“ přidal s úsměvem Pala.

Okresní derby rozsekla jediná branka. Tu dal lyský Novák. Ale do vlastní sítě

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Říha, Mišák, Šťastný, Sekera, Horák (78. Pacovský), Hran Ca, Ber, Švára, Jiráň.