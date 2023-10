Bez několika hráčů základní sestavy dokázali fotbalisté poděbradské Bohemie v krajské I.A třídě opět zvítězit a nesou se na vítězné vlně. Bylo to jejich sedmé vítězství z dosavadních dvanácti utkání. Navíc popáté za sebou a potřetí s nulou vzadu. Formu mužstva z lázeňského města okusili naposledy borci Pšovky Mělník, kteří odjeli s prázdnou. Kaňkou na výhře Bohemie je zranění mladíčka Křivského, pro kterého musela přijet po úderu míče do krku záchranka. Podle informací z klubu je ale v pořádku.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Bohemia Poděbrady (0:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Pš. Mělník 2:0

„Potřetí po sobě jsme udrželi čisté konto. Neskutečné. To se v Poděbradech naposledy stalo, když ještě hrál Kohoutek (nyní hráč Pátku – pozn. red.) před pětatřiceti lety,“ žertoval Jiří Voříšek, který byl po delší době na lavičce poděbradského týmu. „Pravdou je, ze úvodních třicet minut jsme byli dominantní a mohli se dostat do výraznějšího vedení. Následně se hosté oklepali a hra byla vyrovnanější, avšak bez výraznějších šancí. To samé platilo i ve druhém dějství, kdy jsme si došli pro relativně klidné a beznervní vítězství,“ okomentoval utkání Voříšek.

„Vítězství je pro Honzu Křivského, pro kterého musela záchranka, naštěstí je v pořádku,“ pronesl hrající trenér Bohemie Tomáš Kubánek.

Branky: 8. a 82. Nykodým. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Málek – Svoboda, Vokatý, Nykodým, Hněvsa, Novák (90. Zima, Kalina, Havránek, Soukup, Zumas (87. Suchánek), Křivský (46. Šifta).