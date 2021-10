„Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě. Nestíhali jsme zachytávat rychlé útoky domácích, kteří se lehce dostávali do šancí a my si naopak vepředu nevyhovíme a na gól se strašně nadřeme,“ uvědomil si Brabec. „Chybí nám větší kvalita i zkušenost. Soupeř má nadstandardní hráče v čele s Třešňákem, který nás prakticky porazil sám, přiznal kouč lyského celku.

„Naše krize se bohužel prohlubuje, musíme se co nejdříve chytit povedeným zápasem,“ ulevil si po utkání hrající trenér hostujícího týmu Matěj Brabec.

Štěpánek a Třešňák. To jsou fotbalisté, kteří se velkou měrou přičinili k tomu, že fotbalisté lyského Slovanu odjeli ze soupeřova trávníku s prázdnou, navíc dostali pět gólů. Především druhý jmenovaný pořádně zlobil hostující borce.

Pohled do tabulky fotbalového krajského přeboru jasně mluví o rozpoložení lyského týmu. Svěřenci trenéra Matěje Brabce prohráli i další zápas, když nestačili na rezervu Povltavské FA. Slovan Lysá je na samém dně tabulky a na kontě má pouhý jeden bod.

