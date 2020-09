Vrdy – Pátek 2:1

„Hned po pár minutách jsme museli střídat zraněného Paclíka, což byl zásah do hry. Nicméně herně oboustranné rychlé utkání nám vycházelo. Ve 21. minutě jsme se po akci na pravé straně ujali vedení po hlavičce Stibora. Domácí měli před půlí tlak. Vypadalo to, že to ustojíme, ale ve 43. minutě povedenou střelou Vrdy vyrovnaly,“ uvedl Luboš Vondra, trenér Pátku. „Začátek druhého poločasu vyšel lépe domácím, kdy potrestali rychlou akcí naši zbytečnou ztrátu na půlce. Zbytek zápasu byl už nervózní a neurovnaný bez větší šance. Našim náznakům chybělo trochu štěstí, bod jsme moc chtěli,“ mrzí výsledek trenéra Pátku Luboše Vondru.

Branky: 43. Havrda, 51. Petr – 21. Stibor. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Budař. Diváci: 100. Poločas: 1:1.

Pátek: Kmoch – Kohoutek, Bulíř, Bartheldy (59. Tomek), Kalina, Stehlík (77. Novotný), Jirásek, Lacina, Churavý (80. Vančura), Paclík (11. Bureš), Stibor.

Markéta Stiborová