Vykáň – Na první flek ztrácejí jen sedm bodů a na jaře se budou chtít posunout tabulkou vzhůru. Pátý tým fotbalového krajského přeboru, mužstvo Čechie Vykáň, začalo přípravu v první polovině ledna. Podobně jako další okresní celky.

Vykáň přehrála domácí Tuchlovice 1:4 (0:1) | Foto: Miroslava Hejduková

„Hrubá individuální zimní příprava u nás začala 9. ledna. Oficiálně začínáme na hřišti 29. ledna v Praze. Čekají nás nějaké přípravné zápasy. Bude jich přesně pět. Nejprve sehrajeme utkání s ABC Braník, poté s TJ Spoje. Dalším naším soupeřem budou SK Střešovice, další týden FK Dukla JM. Generálku pak máme 3. března s týmem Motorlet Praha,“ řekl k nepopulární zimní přípravě trenér Vykáně Richard Stražan.

Kádr nedoznal žádných změn. A zdá se, se ani nedozná. „Co se týká odchodů, z našeho týmu přes zimu nikdo neodešel. Všichni hráči tedy pokračují i v jarní části sezony. Domlouváme nějaké nové posily, je to zatím ale v jednání. Dále se nám pak uzdravili dva zranění hráči. Takže doufám, že do sezony půjdeme v plné síle,“ uvedl Stražan.

Ten myslí na příčky nejvyšší. „Chybí nám pár bodů na přední místo v tabulce, ale není to nic, co bychom nedokázali dohnat. Na podzim jsme tam měli smolné zápasy – Poděbrady a Nové Strašecí, kde nám body utekly. Na jaře pro nás budou rozhodující první zápasy. Čeká nás Slaný a Lhota, to budou pro nás důležitá utkání,“ dodal trenér Čechie Vykáň. (sti)