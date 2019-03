„Z Mnichova Hradiště nám volali už v sobotu, že mají hodně podmáčené hřiště a že by se zničilo,“ uvedl hrající trenér lyského Slovanu Václav Sosnovský.

Toho odložení zápasu vůbec nemrzí. Spíše naopak. „My jsme to uvítali, neboť nám dva hráči onemocněli a nemohli by nastoupit. Pro nás to žádná komplikace není, kluci tak měli nečekaně volný víkend,“ uvedl Sosnovský.

Kluby se dohodly na náhradním termínu, kterým je středa 3. dubna.