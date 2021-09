FC Mělník – Slovan Pdy 1:1

„Prohrávali jsme po standardní situaci, i když v poli jsme byli herně lepším týmem. Soupeř jednou vystřelil a hned z toho byl gól. My jsme v poločase naší hru změnili a začali jsme praktikovat vysoký presink. Tím jsme soupeře donutili k chybám. Měli jsme velkou převahu, ale dali jsme jen jeden gól. A to jsme šli ještě sami na brankáře. V tomto složení bez efektivních útočníků na víc nemáme,“ vyprávěl Libor Pala, trenér Slovanu Poděbrady. „Bod je vybojovaný. Výborně hráli oba středoví hráči, ale vepředu se nemáme o co opřít. Škoda, byli jsme lepší. Kluky ale musím pochválit za bojovnost, šli na krev,“ pochválil mančaft Libor Pala.

Branky: 25. Kučera – 79. Švára. ČK: 70. Miřatský (Mělník). Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Štěpánek, Znamínko (43. Pacovský), Havrda, Bernard, Ber, Borovička, Hran Ca, Sekera, Šulc (67. Nevečeřal), Švára.