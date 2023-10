Trenér Polabanu Murárik: Tři penalty proti nám mluví za vše, ne?

Podruhé za sebou prohráli fotbalisté Polabanu Nymburk na svém stadionu. Před dvěma týdny to bylo v okresním derby krajské I.A třídy se Slovanem Poděbrady (1:2), i tentokrát dali jeden gól a to jim na nováčka zase nestačilo. Psáry vyhrály v Nymburce díky hattricku Lukáše Kalouse, který dal všechny tři góly z pokutových kopů. A to se nelíbilo domácímu trenérovi Murárikovi.