Do sestavy Nymburka se vrátili zranění Škarecký a Ruszó a na hře to bylo znát. Navíc Nepovím po půlhodině hry otevřel skóre. Vedení držel Polaban do 69. minuty, pak srovnal Komárek a další gól už nepadl. Na hře Nymburka se ve druhém dějství projevilo odstoupení Matěje Novotného a zkušeného Škareckého.

Kouče Palu mrzí ztráta dvou bodů, potěšilo ho ale návrat útočníka Jiráně

„Bod nic neřeší, ten je pro nás málo,“ má jasno trenér Nymburka Lukáš Vlk. „První půle byla velmi dobrá, jenže postupně jsme ztráceli energii a bylo znát, že odešli Škarecký a Matěj Novotný. Takže můžeme být spokojeni s prvním poločasem, kdy jsme měli ještě asi dvě nebo tři dobré situace, na začátku zápasu jsme dokonce trefili břevno. Soupeř hrozil hlavně ze standardek. Ale půle se dohrála v tempu,“ ohlédl se za prvním dějstvím kouč Polabanu. „Druhá půle byla bez šťávy a energie, dvacetiminutová převaha soupeře vyústila ve vyrovnávací branku. Pak nás ještě dvakrát nebo třikrát podržel gólman. Rozhodnout jsme mohli i my, Hobík měl tisíciprocentní šanci, ale mířil do gólmana. Musím uznat, že remíze je spravedlivá,“ dodal Lukáš Vlk.

Branky: 30. Nepovím – 69. Komárek. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Petrovič – Kotek, M. Novotný (62. Hrdlička), Herčík, Ruszó (81. Krumpholc), Škarecký (51. Hobík), Nepovím, Wiehl (73. Krušinský), Mejzr, Jarschel, Hoffmann.