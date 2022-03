„Chybělo nám sedm hráčů, máme hodně zraněných,“ ulevil si v pozápasovém komentáři kouč Slovanu Poděbrady Libor Pala.

Jenže nakonec smutnit nemusel. Jeho tým udeřil po bezbrankovém prvním poločase ve druhém dějství. Během šesti minut se dvakrát trefil Pacovský a bylo rozhodnuto. „Právě Pacovského jsem už chtěl střídat, ale zrovna dal gól. Tak jsme ho tam ještě chvíli nechali a on přidal druhý,“ culil se kouč Slovanu. „Je to důležité vítězství, ale soupeř byl slaboučká, bylo to povinné vítězství. Na začátku jsme se trošku obávali, hráli jsme od půlky a už v první minutě jsme měli gólovku. Ale situaci jsme nedohráli. Pak jsme měli další tři šance, soupeř neměl vůbec nic. Ve druhém poločase jsme hráli výš, protivníka jsme napadali a donutili jsme ho k chybám. Jsem rád, že jsme dostali do zápasu věci z tréninku,“ těšilo Palu.

Ten byl navíc velice spokojený s výkonem posil – Říhy a Riesze. „Pomohla nám levá strana, kde oba hráli. Je to velká pomoc a všechny góly padly z jejich strany,“ dodal kouč Slovanu Poděbrady.

Branky: 55. a 61. Pacovský, 74. Riesz. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Hran Ca, Havrda, Borovička, Štěpánek, Bernard, Ber, Sezima (77. Marek Lovětínský), Pacovský (81. Severa), Riesz, Říha.