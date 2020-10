Býchory – Ostrá 3:1

„Jednoznačně náš dosud nejhorší výkon. Býchory nás předčily v pohybu, důrazu a efektivitě. V prvním poločase jsme šli po brance Dozorce do vedení, ale to bylo z naší strany všechno. Býchory zaslouženě vyrovnaly a kdybychom o poločase prohrávali o tři branky, nikdo by se nemohl divit,“ uznal trenér Ostré Lukáš Dejl.

„Druhý poločas jsme začali šancí, kdy Dozorec neproměnil samostatný únik a za chvíli jsme po chybě v rozehrávce dostali na 2:1. O pět minut později jsme inkasovali z rohu. Poté nás ještě dvakrát skvěle vychytal domácí brankář. Ale za výkon, který jsme předvedli, jsme si žádné body nezasloužili. Soupeři z Býchor gratuluji. Ukázali nám, jak vypadá hlad po vítězství. Zároveň chci pochválit výkon trojice rozhodčích. Snad nám bude brzy povoleno tento náš propadák odčinit,“ doplnil Dejl.

Branky: 34. Chvalovský, 50. Lev, 55. Teplý – 15. Dozorec. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Tvaroh. Poločas: 1:1.

Ostrá: Pokorný – Štejnar, Ghanem (59. Jíša), Hradecký (82. Novák), Bílek, Dejl, Manhart, Wolf (46. Chramosta), Šedina (46. Zápotocký), Dozorec, Kukla (82. Kluzáček).

Markéta Stiborová