Poděbradský tým srazily chyby v defenzivě. To bylo hlavní téma pozápasového hodnocení trenéra Staňka. Na první gól domácího mužstva odpověděl vyrovnávací trefou Knobloch, jenže za šest minut si vzala Povltavská vedení zpět a těsně před poločasem po druhé brance Mráze vedení pojistila. Druhá půle už gól nenabídla.

„Sehráli jsme asi nejhorší utkání za dobu, co jsem v Poděbradech. A to včetně přípravy. Nemělo to parametry žádného výkonu,“ byl zklamaný kouč poděbradské Bohemie Tomáš Staněk. „V prvním poločase jsme byli horší ve všem, naše defenziva byla šílená. Takže první poločas byl jednoznačný, strašnými hrubými chybami a laxním přístupem jsme dovolili soupeři odskočit na tři jedna. Náš výkon se ve druhém poločase zlepšil, ale nedokázali jsme korigovat. Nezasloužili jsme si vyhrát, i když druhá půle byla z naší strany trochu lepší. Jenže jsme si nedokázali vytvořit žádnou gólovku,“ vyprávěl Staněk.

Jeho týmu nepomohla ani nová posila, kterou je Roman Herzán. Ten v zimní přestávce koketoval i s Poříčany a Kolínem, potýkal se ale také se zraněním. V pátek zakotvil v Bohemii.

Branky: 14. a 43. Mráz, 31. Nazarenko – 25. Knobloch. Poločas: 3:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Knobloch, Kubánek, Martínek (64. Herzán), Hněvsa, Brabec, Peterka, Novák, Soukup (84. Suchánek), Bora.