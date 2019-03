Semice – Čáslav B 1:2

Celý zápas se hrál za hrozného deště. „Musím uznat, že soupeř z Čáslavi byl herně lepší. Snažili jsme se hosty nepouštět do šancí, i tak se Čáslav dostala ve 27. minutě do vedení a v poločase vedla,“ uvedl po zápase vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Do druhého poločasu nasadil domácí tým do hry Tomáše Holana. „Ten pak za dvě minuty po střídání vyrovnal. Bohužel jsme ale asi pět minut před koncem dostali gól na jedna dva a už jsme s tím nedokázali nic udělat,“ řekl Čepelka.

Branky: 61. Holan – 27. Kořínek, 83. Trekoval. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Vlk. Diváci: 75. Poločas: 0:1.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Bříza, Kavka (35. Kudrna), Novák, Jelínek, Koštíř, Švarc (46. Brynych), Cáska, Rychtařík (58. Holan) – Vavřík, Jareš (83. Machala).

(sti)