Rejšice – Neskutečná jízda lyských fotbalistů letošní I.A třídou pokračuje. Slovan zvítězil na půdě Rejšic, vítězný gól dal hostující Tomáš Kříž dva minuty před koncem.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Lysá nad Labem - Bohemia Poděbrady (1:1, PK 1:3) | Foto: Foto: Markéta Stiborová

Rejšice – Lysá 2:3

„Je to pro nás hodně cenné vítězství. Věděl jsem, že Rejšice jsou silné v kombinaci a to se potvrdilo. Domácí měli po většinu zápasu více ze hry, my jsme chtěli hrát na brejky,“ vyprávěl po utkání hrající trenér Lysé Václav Sosnovský. „V první půli jsme měli čtyři obrovské šance, ale nedali jsme. Po naší vítězné trefě ještě zahrozili domácí, ale těsně minuli branku,“ řekl kouč Lysé.

Branky: 77. Falta, 79. Jaroš – 53. Ježek, 71. D. Novák, 88. T. Kříž. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Lysá: Šlingr – Schneiberg, Švorba, Helmich – Vránek (77. Hanke), Kubín, Brabec, Lukáš Novák, Veselý – Ježek (69. T. Kříž), D. Novák (90. Sosnovský). (kub)