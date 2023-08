Tak to se opravdu nepovedlo. Ostudný desetibrankový debakl schytali ve druhém kole krajské I.A třídy fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem na trávníku Dolního Bousova. V poločase prohrávali hosté o dva góly, po změně stran přihlíželi dalším osmi zásahům v jejich síti. Kouč Mičinec byl pořádně rozladění. Čtyři branky dal Boček, o jednu méně Keszeg.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Lysá nad Labem | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Dolnobousovský SK – Lysá 10:0

„Propadli jsme naprosto všude kromě gólmana. Hráči si zřejmě neuvědomují, že hrají za sebe, ale také za město. Když k tomu budou takto přistupovat, nebude to vůbec dobré. Přístup v tomto utkání byl katastrofální,“ ulevil si trenér Lysé Tibor Mičinec. „Soupeř nás potrestal úplně ze všeho, dělali jsme strašné chyby a vystřelili jsme na bránu jedinkrát. Takový zápas se ani nedá hodnotit. Poločas skončil jen dva nula tam to ještě celkem šlo. Ve druhém poločase se nám to tam začalo sypat,“ řekl Mičinec.

Branky: 31., 60., 66. a 80. Boček (2. z PK), 18., 47. a 56. Keszeg, 59. a 88. Tomíček 51. Zahustel. Poločas: 2:0.

Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž, M. Šlingr, Müller, Hanke (73. Čonka), D. Šlingr, Růžička, Krušinský (63. Hodboď), Veselý, Ryšánek, T. Kříž.