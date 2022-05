„Podali jsme katastrofální výkon od první do poslední minuty,“ nehledal výmluvy hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec. „Celkově to bylo bez zájmu, bez nasazení, bez chuti s výsledkem něco udělat. Jsem z toho hodně špatný, přemýšlím, jaké jsou příčiny. Krásné hřiště, žádný tlak a my jsme předvedli takový výkon,“ kroutil nevěřícně hlavou Brabec.

Branky: 83. T. Kříž - 20., 51. a 76. Bícha, 18. Nehoda, 40. vlastní Hanke, 71. Bujnovský. Poločas: 0:3.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž (38. Hanke), Müller, L. Novák, Švorba (64. Choura), Veselý, Poborský (71. Pokorný), D. Novák (46. Schneiberg), Vránek, Ryšánek (46. Brabec), T. Kříž.