Poříčany – Parádní jízdu letošní sezonou zakončili postupem. Fotbalisté klubu SK Poříčany skončili v tabulce nejvyšší krajské soutěže na druhém místě za vítěznou Lhotou, navíc jen kvůli horším vzájemným zápasům s tímto sokem. V letošní derniéře porazili svěřenci trenéra Zdeňka Šmejkala na svém trávníku vysoko Nové Strašecí a mohli spolu se svými příznivci slavit. Čtyři zásahy zasadil bezmocným hostům Marek Ramšák, čímž načal předčasně oslavy.

Zápas Poříčany začali na výbornou a hned šli do vedení. „Šli jsme brzy do vedení po krásné akci Janda – Ramšák. Druhý jmenovaný uklidil do prázdné brány. Hosté o chvilku vyrovnali z penalty. Poté mohli jít do vedení, ale gólman nás podržel. Naopak my z brejku dali na 2:1, kdy se prosadil Ramšák. Dále jsme kontrolovali hru a přidali další branky. Nejprve Koula krásně našel centrem Ramšáka a ten završil hattrick,“ popsal trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.