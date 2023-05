„První poločas se odehrál především ve středu hřiště. A bez vyložených šancí na obou stranách. Nám se povedl druhý poločas. Kolem šedesáté minuty jsme prostřídali a soupeře jsme přehrávali. Vytvořili jsme si více gólovek a pak jsme rozhodli. Po faulu na Jiráně uklidil míč z penalty do sítě Kafka. Za poslední čtvrtinu utkání jsme si výhru zasloužili, zbytek utkání byl spíše remízový,“ hodnotil vítězné utkání předseda Slovanu Poděbrady Michal Lovětínský.

Votické K.O. přišlo na konci zápasu. Při velkém tlaku Polabanu

„Měli jsme obrovské personální problémy. Z důvodu zranění, pracovních i nepochopitelných důvodů nám chybělo sedm lidí, tudíž jsme odjeli na zápas pouze v jedenácti lidech plus náhradní brankář Vavřina,“ byl rozladěný trenér Hlízova David Linhart. „S prvním poločasem jsem byl spokojený, domácí jsme téměř do ničeho nepustili, my jsme naopak měli jednu šanci po střele Krále a jednu tisíciprocentní po dorážce do prázdné brány, kterou Tichý bohužel nedal. Domácí začali postupně dávat do hry čerstvé a kvalitní náhradníky a nám začali od 70. minuty pouze v jedenácti lidech docházet síly. Potom už to bylo spíš o tom, jestli udržíme bod nebo se nám povede nějaký brejk. Nakonec celý zápas rozhodla v 85. minutě jasná penalta, před kterou jsme udělali dvě hrubé chyby a nechali se nejprve přehlavičkovat a potom ještě předskočit ve vápně domácím hráčem. V nervózním závěru už jsme ohrozit branku domácích nestihli a asi už jsme na to ani neměli síly,“ litoval Linhart. „Nicméně bych chtěl kluky pochválit, protože zápas odmakali a nedali kůži lacino. Pokud chceme uspět s podobně kvalitním soupeřem, musíme mít na lavičce i nějaké náhradníky, na jedenáct lidí se to uhrát nedá,“ dodal kouč Hlízova.

Branky: 85. Kafka (z PK). Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Saulich, Borovička, Švára, Štěpánek, Říha, Pacovský (73. Kafka), Mišák, Riesz (63. Hron), Šulc (51. Hran Ca), Ber (82. Bernard).

Hlízov: Míšek – P. Růžička, Král, Jilemnický, Martínek, M. Šváb Maxa, Tichý, J. Růžička, Tafel, T. Šváb (86. Váňa).