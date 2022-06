„Tak jsme to dokázali a jsme nesmírně rádi. Chtěli bychom si vyzkoušet vyšší soutěž, takže uvidíme,“ řekl sokolečský trenér Jan Hlavatý. „Bylo to hodně těžké utkání, Hlízov na nás byl dobře připravený. Byl to urputný boj do poslední minuty. Kluky ale musím pochválit, že to odbojovali a výborně odpracovali. Měli jsme jednu až dvě šance, ze kterých pramenila penalta a klid nám dal v nastavení Křivánek,“ hodnotil vítězné utkání kouč Hlavatý. „Chtěl bych poděkovat hráčům, ale i funkcionářům, jak se o nás starají, jak to tady funguje a jaké máme podmínky. A také divákům, kteří nás jezdí podporovat i na venkovní zápasy a jsou slyšet. Táhnou nás dopředu,“ dodal napůl slavící Jan Hlavatý.

„Chtěl bych pochválit svoje hráče za pevné nervy a za výborný výkon proti všem, protože co se zase tentokrát dělo, byla velká paráda,“ ulevil si po utkání trenér poražených David Linhart. „Proti jedenácti to nešlo, takže si domácí museli zkusit jako už tradičně hru proti deseti a když to nešlo ani tak, tak přišla obligátní penalta, při které byl zraněn náš hráč, který byl sestřelen zezadu. Po nezaviněném zranění našeho gólmana jsme museli dát do branky hráče a dohrávali jsme asi dvacet minut v osmi lidech v poli, protože už jsme měli vystřídáno. Paradoxně i v osmi jsme byli lepším týmem, protože ze všeho už byli otrávení i někteří soudní domácí hráči. Dál to nemá cenu ani hodnotit, kdo na tom fotbale byl, tak si udělal obrázek sám. Ale v Sokolči by nevyhrála ani Barcelona v nejlepší slávě,“ byl pořádně rozladěný trenér Linhart.

Branky: 63. z PK a 90+1. Křivánek. ČK: 59. Šesták (Hlízov). Poločas: 0:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný, Půlpán, R. Hruška, Skokan, L. Hruška, Javorek (90. Fink), Křivánek, T. Svoboda, Trumpus (82. Němec).

Fotbal Hlízov: Míšek (73. M. Šváb) – J. Rožička, Šusta, Šesták, Puk, T. Šváb (66. Jarůněk), Tafel, Král, Hačka, Vyhnánek, Para (62. Tomíšek).