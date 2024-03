Derby bylo hodně dietní na brankové příležitosti, obzvlášť v prvním poločase mnoho vzruchu nepřineslo. Na obou stranách bylo patrné, že nikdo nechce udělat fatální chybu, která by pomohla protivníkovi. První poločas nabídl jediný gól, který dal z pokutového kopu Martínek nařízeného po střetu gólmana Plačka s Kubánkem. Po změně stran mohli hosté vyrovnat, když dostali také výhodu penaltu, tu ale střídající Vacík neproměnil. Pak se přece jen Polaban dočkal vyrovnání po gólu Kovacse. Štěstěna ale stála při domácích, když se pět minut před koncem po dlouhém autu prosadil střídající Zumas.

„Jsme spokojeni, ze start do jarní části se nám výsledkově vydařil,“ radoval se hrající trenér poděbradské Bohemie Tomáš Kubánek. „Věděli jsme, že zápas bude složitý. Polaban byl velmi dobře defenzivně organizovaný a složitě jsme se dostávali do zakončení. Ačkoliv jsme v zápase byli výrazně lepší ve všech aspektech, šancí ani na jedné straně moc nebylo. Soupeř neměl snad žádnou, my měli jen platonickou převahu bez vyložených šancí. Nakonec rozhodla šťastná a krásná branka Oresta Zumase,“ popsal utkání kouč domácího celku. „První kolo je vždy specifické a jsme rádi, že jsme ho zvládli vítězně. Teď jdeme slavit,“ usmíval se Kubánek.

„Remízový zápas, který na konci utkání dokázali domácí strhnout na svou stranu. My jsme měli jednu šanci a penaltu a dali jeden gól, domácí měli jednu šanci a penaltu a dali dva góly. A díky tomu vyhráli,“ byl zklamaný trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik.

Jeho tým kosí zranění, kádr stále řídne. „Nejvíc mě mrzí, že jsme ještě před zápasem kvůli zranění přišli o Pechance a během zápasu jsem v prvním poločase musel střídat Hobíka kvůli zranění a o poločase Jarschela. Budu rád, když to za týden budu mít s kým hrát,“ ulevil si kouč nymburského Polabanu.

Branky: 38. Martínek, 85. Zumas – 68. J. Kovacs. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Schulz (72. Zumas), Svoboda, Hněvsa, Soukup (72. Uher) – Králík (57. Kalina), Havránek, Kubánek (76. Nykodým) – Martínek (76. Křivský), Herzán, Novák.

Polaban Nymburk: Plaček – M. Šimon, Daněk, Krušinský (72. Sladkovský), Wiehl, Hobík (31. Hrbáček), Hrdlička, Jarschel (46. Vacík), Andriichuk (83. Kotek), Hoffmann, L. Kovacs.