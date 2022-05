„Vyhovovalo nám velké hřiště, jsme běžecky silní a dokázali jsme toho využít. Hlavně ve druhém poločase,“ načal hodnocení zápasu trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „První půle byla vyrovnaná, domácí nastřelili tyč a ve dvou situacích nás podržel Plaček. Druhá půle byla jasně v naší režii, dali jsme dva góly a pak jsme mohli přidal ještě další tři, kdy to soupeř otevřel. Běželi jsme do přečíslení, ale stále nás trápí finále. Je to ale i záležitost věku hráčů. Jinak to bylo odmakané a odježděné utkání, máme třetí nulu za sebou a mančaft pracoval na sto procent,“ řekl k zápasu kouč Nymburka.

Nymburk vede dva nula a pokusí se postoupit do finále už v Ústí

Branky: 61. M. Novotný, 90+3. Ruszó. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek, M. Novotný (90. Krumpholc), Herčík, Drobný, Mejzr, Jarschel (85. Krušinský), R. Novotný, Škarecký, Hobík (75. Ruszó), Vaníček (56. Wiehl).