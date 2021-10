Milovice – Bílé Podolí 1:2

„Zápas jsme začali hrůzostrašně, soupeř přijel bránit, přesto jsme první poločas odchodili a proto to vyústilo v první gól Podolí. Ve druhém poločase jsme hru zlepšili, hned ve čtyřicáté šesté minutě jsme dali gól a myslel jsem si, že od nás přijde tlak na branku soupeře. Ale mýlil jsem se. Náš výkon stagnoval. Podolí mělo ve druhé půli dvě vyložené šance, obě jsem kryl. Pak ale přišla ztráta na půlce osm minut před koncem utkání a následná rána, kterou jsem vyrazil na roh. Z následného rohu jsme inkasovali. Pro nás je to hodně kruté. Podolí to ubojovalo. Pro nás je ostudné, že za soupeře hrál šestapadesátiletý hráč a my jsme toho nedokázali využít. Musíme se oklepat a zvládnout utkání o šest bodů v Liblicích,“ uvedl domácí gólman Ondřej Fišer.

„Získali jsme tři body ze soupeřem, který na tom byl stejně jako my. V tabulce i v celkovém rozpoložení. Nám chybělo sedm lidí, nějak jsme to ale poskládali. Nastoupit musel i asistent Štoček, kterému je padesát šest let. A odkopal to výborně,“ chválil zkušeného matadora Bohuslav Šváb, trenér Bílého Podolí. „V závěru jsme chtěli střídat, abychom udrželi alespoň remízu, ale místo toho jsme dali vítěznou branku. Jsme šťastni, protože jsme ani nevěřili, že bychom mohli bodovat,“ radoval se kouč vítězného mužstva.

Branky: 46. Dlouhý - 34. a 83. Švadlenka. Poločas: 0:1.