Liblice – Pátek 2:1

Pátek věděl, že jede k soupeři, který doma většinu zápasů vyhrává. „Ale i tak jsme si chtěli nějaký bod přivézt. Začalo to pro nás špatně. Už ve 3. minutě v našem vápně, kdy náš stoper mohl v klidu odhlavičkovat centrovaný balon, si domácí útočník důrazem pomohl k míči. A v pohodě dal první gól. Chvilku nám trvalo, než jsme se z toho počátečního šoku dostali, ale pomalu jsme hru zlepšili. Ke konci poločasu jsme zaslouženě vyrovnali střelou z vápna Grospičem,“ popsal důležité momenty trenér hostů Milan Švábenský.

„Do druhého poločasu jsem kluky nabádal, že soupeř může dát gól maximálně po naší chybě nebo z brejku. To se nakonec stalo, když jsme zbytečně ztratili balon na soupeřově vápně a domácí dali gól. V 74. minutě nám rozhodčí ještě vyloučil hráče, ale i tak jsme byli lepší. Vypadalo to, že bychom mohli vyrovnat, protože domácí v podstatě jen bránili a nakopávali balony. Měli jsme tady nějaké body získat. Potkali jsme zatím nejslabšího soupeře, a o to více to mrzí, že jedeme s prázdnou,“ dodal Švábenský.

Branky: 3. Doležal, 56. Hrstka – 44. Grospič. ŽK: 3:3. ČK: 74. Billý (Pátek). Rozhodčí: Glogar. Diváci: 100. Poločas: 1:1.

Pátek: Kmoch – Zumr, Bulíř, Kohoutek, Kalina – Mašinda (60. Bartheldy), Jirásek, Billý, Hojsák (27. Stibor) – Grospič, Fořt (71. Petráň).

Markéta Stiborová