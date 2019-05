Hlízov – Pátek 1:0

Po posledních bodově úspěšných zápasech jel Pátek do Hlízova ve větším klidu. „V zápase jsme v podstatě mohli jen získat, to se nám ale nepovedlo. Domácí byli celý zápas lepší, jak v držení balonu, tak i v šancích,“ přiznal trenér Pátku Milan Švábenský. „Dobře jsme ale bránili a domácí hrozili jen z rohů nebo trestných kopů. Branku jsme dostali paradoxně, když to řeknu kulantně, poněkud zvláštní. Tímto gólem nás domácí porazili a získali tři body. Pro nás ale přijdou důležitější zápasy a ty musíme zvládnout,“ dodal Švábenský.

Branky: 23. Maxa. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Šnýdr. Diváci: 85. Poločas: 1:0.

Pátek: Kmoch – Mašinda (66. Zumr), Kohoutek, Kalina, Sporiš, Bartheldy, Bulíř, Fořt (80. Novotný), Jirásek, Novák, Leština (46. Petráň).

Markéta Stiborová