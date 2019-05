Ostrá B – Holubice 5:0

„Do utkání jsme šli s výpomocí hráčů áčka, protože dost hrál. V prvním poločase jsme si vypracovali spoustu šancí, ale vychytal nás gólman. Ve druhém poločase jsme to konečně prolomili a začalo to tam padat,“ oddechl si vedoucí mužstva rezervy Ostré Pavel Jásek. „Prolomili jsme sérii porážek a za to jsme rádi. Musím pochválit i soupeře, který hrál dobře,“ dodal Jásek.

Branky: 28. Knobloch, 50. Sedlák, 52. Mareš, 73. a 87. L. Dozorec. Rozhodčí: Budař. ŽK: 0:3. Diváci: 75. Poločas: 1:0.

Ostrá B: Keller – Šimáček, Kouba, Sedlák (84. Cabrnoch), Štejnar – Manhart, Dejl, Knobloch (46. M. Kluzáček), Kamlach (67. Hradecký) – Mareš (82. Wolf), L. Dozorec.

(kub)